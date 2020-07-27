بلدية القصب تستعد لاستقبال عيد الأضحى بخطة متكاملة

قامت بتجهيز المسلخ وتهيئة الحدائق وتكثيف الرقابة
كثفت بلدية القصب استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1441هـ، من خلال تكليف متعهد مسلخ البلدية بتقديم الخدمات المطلوبة، والتأكد من النظافة الصحية للمسلخ والعاملين فيه، والتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، والحرص على الإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19(.
كما قامت البلدية بوضع اللوحات الإرشادية والتنظيمية داخل وخارج المسلخ، وتجهيز ضيافة خاصة لعملاء المسلخ وقت انتظارهم لذبح الأضاحي، وتنظيم سير دخول السيارات وخروجها بالشكل النظامي، وذلك عن طريق توزيع أرقام متسلسلة يتم استلامها من إدارة المسلخ.
وقامت البلدية أيضًا بمراقبة المطابخ، والمحلات التجارية، والمحطات، ومتابعة المخالفات، وتهيئة الحدائق، والساحات الرياضية، وأعمال النظافة والإنارة، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم أن بلدية القصب وضعت خطة عمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، اشتملت على تجهيز المسلخ، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة، وتخصيص أطباء ومراقبين صحيين؛ لمراقبة ومنع الذبح العشوائي في الشوارع.
وأكد الدغيشم على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفات من خلال التواصل مع البلدية.
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