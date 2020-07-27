أمير جازان يوجه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، توجيهاته لوكلاء الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت التوجيهات أيضًا، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بحيث يتم العمل حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولًا بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة وبمتابعة نائبه، أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.

كما شدد أمير المنطقة، على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين، وأضاف «زعلة» أن أمير المنطقة ونائبه سيكونان متواجدين على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.