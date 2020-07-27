«مدني جازان» تُجدِّد التحذير من مخاطر التقلبات الجوية وتهيب بإتباع إرشادات السلامة

جدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للمواطنين، من استمرار هطول الأمطار المصحوبة برياح وصواعق رعدية.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى المساء، ويصاحبها تدفق السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار، بسرعة 45 كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية وتوقعات بإستمرار تلك الحالة الجوية خلال الأسبوع الجاري.

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وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة ومنها الاقتراب او ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية؛ تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي.

كما نصح الغامدي بعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وعدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية؛ تفادياً لمخاطر البرق والصواعق، والبقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر، مشيراً إلى أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند قيادة المركبات عند سقوط زخات البرد أو في أجواء غابرة.

ودعا الغامدي إلى متابعة التحذيرات والرسائل التوعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن المديرية بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة وتفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.