حج / حالة الطقس في مكة المكرمة وجدة



منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبار على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية

، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية

، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.

// انتهى //

09:56ت م

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