

الداير 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

باشرت بلدية محافظة الداير عمليات إزالة الحجارة والأتربة والصخور من طرق المحافظة، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

وتعاملت البلدية بمساعدة مرور المحافظة بشكل فوري مع البلاغات عن انهيارات صخرية إثر الحالة المطرية والتغيرات الجوية التي تمر بها معظم محافظات منطقة جازان هذا الأسبوع.

// انتهى //

09:56ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة الداير تباشر إزالة الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.