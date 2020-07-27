السعودية | «الأرصاد»: أمطار رعدية على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:41 صباحًا, 27 يوليو 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة.

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