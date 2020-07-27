شكرا لقرائتكم خبر عن غبار على مكة.. وطقس غائم جزئياً في جدة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبار على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية ، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية ، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.