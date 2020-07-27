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كيف تُعقم حقائب الحجاج مرتين قبل وضعها في غرفهم المُخصصة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تُنفذ وزارة الحج والعمرة، عمليات تعقيم دقيقة لحقائب الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء مناسك حج هذا العام.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، إنه يتم تعقيم حقائب الحجاج مرتين إحداهما قبل إرسالهم عبر البريد السعودي إلى مدنهم لتسليمها لهم.
وأضاف في لقاء مع قناة “العربية”، أن المرة الثانية التي تُعقم فيها الحقائب تكون بعد وصول الحجاج إلى مقر المحجر الصحي في مكة المكرمة، حيث يتم تعقيمها قبل وضعها في غرف الحجاج؛ تجنباً للعدوى وتنقل الفيروسات.
ولفت إلى أن الحقيبة المُخصصة تحمل اسم الحاج ورقم غرفته، وتكون مُسجلة بذلك قبل إرسالها إلى مدينة الحاج عبر البريد السعودي.
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