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2020-07-27 مواطن مسن يُمارس هواية الطيران الشراعي من أعلى قمم عسير متابعات الخليج 365 - عسير واصل مواطن ستيني، ممارسة هواية الطيران الشراعي بشكل أسبوعي من أعلى مرتفعات السودة بمنطقة عسير. Advertisements وبدأ شغف متابعات الخليج 365 علي الحمادي، برياضة الطيران الشراعي قبل نحو 20 عاماً؛ عقب متابعته لاستعراض الفرق الأجنبية لهذه الرياضة بأبها حينها، وفقا لـ”العربية”. وقال الحمادي إنه قرر خوض التجربة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مسالة السن مجرد رقم ويجب على الإنسان أن يحقق ما يرغب فيه دون النظر لعمره.



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