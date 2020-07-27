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آل صرخي تحتفل بزواج ابنهم الشاب صلاح
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
احتفل الشاب صلاح بيشي الصرخي، أحد منسوبي أرامكو بمصفاة جازان، بزواجه على كريمة الأستاذ إبراهيم بن علي آل عطية وذلك بمحافظة بيش بجازان.
جاء ذلك وسط حضور عدد من المدعوين من أهالي العريس والأصدقاء والزملاء، حيث شارك الجميع فرحة الأستاذ بيشي الصرخي ونجله العريس”صلاح” وامتزجت الليلة البهيجة برائحة الفل والعود والبخور.
فيما عبر العريس”صلاح صرخي” عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدماً شكره وتقديره لكل من شارك فرحه بالحضور أو بالاتصال أو بالرسائل من داخل المنطقة وخارجها.
بدوره أعرب والد العريس بيشي الصرخي عن سعادته بزواج نجله، مقدماً شكره وتقديره لكل من حضر وبارك لهم أفراحهم أو تواصل معهم.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة “آل صرخي” وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.
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