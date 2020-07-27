السعودية | قمر ذي الحجة يصل التربيع الأول اليوم

شكرا لقرائتكم قمر ذي الحجة يصل التربيع الأول اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرصد، مساء اليوم الاثنين، 6 ذو الحجة، فوق سماء الوطن العربي "قمر التربيع الأول"، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل.

وأشار رئيس جمعية جدة الفلكية الدكتور ماجد أبوزاهرة، في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن القمر سيشرق بعد الظهر، حسب التوقيت المحلي، وبعد ذلك سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:32 مساءً بتوقيت السعودية (12:32 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس.

وقال: "تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

وأضاف: "خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس".