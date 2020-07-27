، "مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك على كل من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدّسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربة - خليص - عرفات - مزدلفة - ميسان، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساءً لهذا اليوم الإثنين الموافق 1441/12/6 هـ.
ودعت إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.حالة الطقس الأرصاد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:39 AM
طالب بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية
دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك على كل من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدّسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربة - خليص - عرفات - مزدلفة - ميسان، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساءً لهذا اليوم الإثنين الموافق 1441/12/6 هـ.
ودعت إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.
، "مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.