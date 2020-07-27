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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم الاثنين، إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعًا من 46 حالة في اليوم السابق؛ مضيفة أنها رصدت أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع مارس.
وحسب وكالة "رويترز"، ذكرت اللجنة أن العدد الجديد يضم 57 حالة عدوى محلية؛ مشيرة إلى أنه الأكبر منذ السادس من مارس عندما جرى الإبلاغ عن 75 إصابة.
وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، وحالتين بإقليم جيلين؛ بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة: إن الصين سجلت حتى يوم الأحد 83891 إصابة مؤكدة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:29 AM
منها 41 حالة في شينجيانغ أقصى غربي البلاد61 إصابة جديدة.. ماذا حدث بحالات العدوى المحلية بالصين منذ مارس؟
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم الاثنين، إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعًا من 46 حالة في اليوم السابق؛ مضيفة أنها رصدت أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع مارس.
وحسب وكالة "رويترز"، ذكرت اللجنة أن العدد الجديد يضم 57 حالة عدوى محلية؛ مشيرة إلى أنه الأكبر منذ السادس من مارس عندما جرى الإبلاغ عن 75 إصابة.
وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، وحالتين بإقليم جيلين؛ بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة: إن الصين سجلت حتى يوم الأحد 83891 إصابة مؤكدة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
، 61 إصابة جديدة.. ماذا حدث بحالات العدوى المحلية بالصين منذ مارس؟ ،
المصدر : الخليج 365
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