محمد بن مسعود - الدمام - وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز". وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.ألمانيا فيروس كورونا الجديد 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:09 AM Advertisements وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز". وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118. الكلمات المفتاحية ، بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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