، أمير جازان يوجّه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى ،

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أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توجيهاته لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.
وشدّد على أهمية الرقابة من قِبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية كافة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة وبمتابعة نائبه، أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.
وأضاف زعلة، أن أمير المنطقة ونائبه سيكونان موجودين على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز جازان
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:03 AM
شدد على أهمية الرقابة من قِبل الأمانة على المسالخ ومنع الذبح العشوائي
أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توجيهاته لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.
وشدّد على أهمية الرقابة من قِبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية كافة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة وبمتابعة نائبه، أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.
وأضاف زعلة، أن أمير المنطقة ونائبه سيكونان موجودين على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
، أمير جازان يوجّه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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