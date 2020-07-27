محمد بن مسعود - الدمام - 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:42 AM قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م. الكلمات المفتاحية ، إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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