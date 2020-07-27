شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مراكز أمنية جديدة بين مكة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عددًا من المراكز الأمنية الجديدة على الطريق الرابط بين مكة المكرمة وجدة، خلال تفقده مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وقال الحربي بأن المشروع سيسهم في تقليص مدة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما يشمل 16 مسارًا للمركبات، ومكاتب إدارية، ومسجدًا، ومباني نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

وأعلن الحربي إطلاق مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق، تتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا، ودوريات أمن الطرق بالحديبية، ودوريات أمن الطرق بالكر، ومركز الضبط الأمني بالحديبية، ليبدأ رجال الأمن تنفيذ المهام الموكلة إليهم فورًا من الافتتاح.