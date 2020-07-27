اخبار السعوديه

متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27

متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل

تكون غير مقصودة وخارجة عن الإرادة ويتم تداركها
متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، على شكاوى بعض المُستفيدين من تأجيل أقساط التمويل لمدة ثلاثة أشهر، بحدوث استقطاعات في رواتبهم خلال الفترة المُحددة.

Advertisements

وقال حافظ إن ما يحصل في بعض الحالات من استقطاعات تكون غير مقصودة وخارجة عن الإرادة، مشيراً إلى أنه يتم تدارك ذلك وإعادة ما تم استقطاعه للمُستفيدين، وفقاً لـ”الرياض”.

وأشار طلعت حافظ إلى أن تأجيل أقسام التمويل للمُستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، يشمل كافة من سبق إضافتهم إلى “ساند” وكذلك القوائم الجديدة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث البنوك يرد على شكاوى استقطاع رواتب مُستفيدي تأجيل أقساط التمويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا