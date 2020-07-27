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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 77، وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابات، تعافى منها 9170 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:40 AM
تسجيل 532 إصابة جديدة بولاية فيكتورياأستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة وفاة
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 77، وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابات، تعافى منها 9170 شخصًا.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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