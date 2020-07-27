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سجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفاً و175 حالة.
كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جرّاء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 299.. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 15 حالة إلى 12 ألفاً و905 أشخاص.
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس.
وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.
وأوضحت اللجنة أن الصين رصدت حتى أمس 83891 إصابة مؤكدة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:39 AM
لجنة الصحة الوطنية الصينية: تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس أمس25 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية واستقرار في الوفيات بالصين
سجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفاً و175 حالة.
كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جرّاء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 299.. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 15 حالة إلى 12 ألفاً و905 أشخاص.
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس.
وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.
وأوضحت اللجنة أن الصين رصدت حتى أمس 83891 إصابة مؤكدة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
، 25 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية واستقرار في الوفيات بالصين ،
المصدر : الخليج 365
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