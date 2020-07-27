- 1/3
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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.
وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.حالة الطقس الأرصاد أمطار
أمطار غزيرة على منطقة عسيروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-27
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.
وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:33 AM
صَحِبتها كميات كثيفة من الضباب
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.
وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
، أمطار غزيرة على منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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