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واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-27
واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:21 AM
تستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساء
واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.
، في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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