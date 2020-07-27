شكرا لمتابعة خبر عن إيداع أول راتب للمعلمين والمعلمات على لائحة الوظائف الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستقبل المعلمون والمعلمات، اليوم الاثنين، أول راتب على اللائحة الجديدة التي أقرتها وطبقتها وزارة التعليم في بداية الشهر الماضي .

ومن المقرر أن تبلغ الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 حوالي 455.90 ريال وهي أعلى زيادة في الراتب.

وتليها مباشرة زيادة راتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالًا، ويأتي ذلك حسب سلم الرواتب الجديد.

وتستهدف لائحة الوظائف التعليمية تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.