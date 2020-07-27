شكرا لمتابعة خبر عن شقيق شاب الطيران المظلي المتوفي: كان يستعد لعقد قرانه بعد العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

على خلفية العثور على جثة الشاب أمين السفياني، في جبال الهدا بالطائف، أوضح شقيقه تفاصيلا جديدة.

وأوضح شقيق السفياني، أن الأجواء التي حلق فيها أخاه بطائرته الشراعية أثناء ممارسته هواية الطيران المظلي، خذلته بعدما اشتدت الرياح فيها، حيث انقطع الاتصال عنه.

وأشار إلى أن شقيقه كان يستعد لعقد قرانه بعيد عيد الأضحى المقبل، لكن القدر كان له رأي آخر.

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يذكر أن فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، عثر أول أمس السبت، على جثة شاب الطيران المظلي متوفيًا أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد ساعات بحث متواصلة بدأت من مساء الجمعة.

وكان الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر؛ لتتغير الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ ليسقط أسفل الجبل.