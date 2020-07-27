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مواطنة شابة تروي مغامرتها في تسلق الجبال وعشقها للتخييم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت متسلقة الجبال المواطنة روناء بابنجي، مغامراتها في تسلق الجبال والتخييم، مؤكدة أنها تُفضل التخييم على السكن في الفنادق لتكتشف جمال الطبيعة.

وأكدت بابنجي أنه لا توجد مخاطر في ممارسة تلك الهواية، وذلك لالتزامها بكامل إجراءات السلامة.

وأوضحت أن تسلق الجبال يحتاج إلى التدريب والمهارة والخبرة، ومعرفة أساسيات التسلق.

وأشارت إلى أن بدايتها كانت بممارسة "الهايكنج" في جبال العاصمة الرياض، ثم تنقلت بين مدن ينبع وأملج وتبوك، لتُسحَر بجمال الطبيعية المتنوعة والخلابة.

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