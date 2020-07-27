صور.. ملوك المملكة خلال إشرافهم على مواسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

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درج كل ملوك المملكة على الإشراف بأنفسهم على موسم الحج في كل عام، واستقبال رؤساء الوفود ومتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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ونشرت دارة الملك عبدالعزيز “إنفوجراف” يظهر صوراً للملوك مرتدين “الإحرام” خلال تأديتهم مناسك الحج ومتابعتهم لشؤون الحجاج، على مر السنين.

ويظهر في الصور الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالأراضي المقدسة في عام 1353هـ الموافق 1935م، والملك سعود في عام 1374هـ الموافق 1955م، كما يظهر الملوك فيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



