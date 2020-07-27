“عقارات الدولة” تعتمد استراتيجية شاملة للحفاظ على العقارات وترشيد المال العام

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اعتماد استراتيجية شاملة، للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمة الأمثل لتلك العقارات.

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وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن عقارات الدولة تعتبر مخزوناً كبيرا جداً، وسيتم التعامل معه ليكون رافدا اقتصاديا من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.

وأبان أن الهيئة اعتمدت في سبيل تحقيق ذلك 5 ركائز استراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة، مدعمّة بأربعين مؤشراً لقياس الأداء، لتحقيق 6 أهداف استراتيجية.

وأضاف أن الركائز الأساسية للهيئة، تتضمن تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتحقيق حوكمة موثوقة للعقارات وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية.

