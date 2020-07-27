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تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير مع قصة حزينة لشقيقين في محافظة الدرب بجازان، يدعيان سعيد ومحمد مداوي، توفي الأول فلحق به أخوه في اليوم التالي حزناً وكمداً على فراق رفيق دربه وعضيده.
وتعود تفاصيل القصة بحسب ما رواها سلطان نجل الراحل محمد، أن أباه وعمه عاشا يتيمين وكانت تربطهما علاقة قوية وظلا يسكنان جوار بعضهما طيلة حياتهما حتى خلال تنقلهما بين المدن بحسب ظروف العمل.
وأوضح أنه في صباح يوم الخميس الماضي توفي عمه سعيد ليلحق به والده صباح الجمعة..، وتم دفنهما إلى جوار بعض.
كما نشر عشرات الصور لأبيه وعمه يجلسان مع بعضهما في المناسبات والرحلات البرية وفي الحرم المكي وفي المنزل، بجانب صورة قبريهما المتجاورين.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حزينة.. شقيقان توفي أحدهما ولحق به الآخر في اليوم التالي حزناً عليه بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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