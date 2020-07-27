حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة الى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.





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