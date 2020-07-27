التجربة السعودي في العمل عن بعد خلال جائحة كورونا

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???? تحقيق استقصائي من *قناة الـBBC* حول *التجربة السعودية* ???????? في العمل عن بعد ???? خلال جائحة كورونا *أرقام تدعو للفخر* Advertisements ✅ 95% نسبة تغطية الانترنت للأفراد

✅ 3 ملايين منزل مغطى بالألياف البصرية

✅ 3.6 مليار رسالة للتوعية بالإرشادات الصحية

✅ 300 ألف استشارة طبية جرت عن بعد

✅ 800 ألف اجتماع عمل عقدت بواسطة الاتصال المرئي

✅ 12 مليون طلب توصيل غطى 200 مدينة وارتفاع نسبة العاملين بالقطاع 500% مشاهدة ممتعة ????????????





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