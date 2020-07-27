دليل جديد يكشف روعة الأماكن الخلابة والبيئة الساحرة على أرض السعودية

أصدر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية، دليلاً تحت عنوان «من السعودية.. الإنسان والمكان».

ويطوف الدليل بالقارئ في رحلة قصيرة إلى بعض الأماكن التي تميز كل منطقة من مناطق المملكة، حيث الأرض الساحرة بصحرائها وجبالها وسهولها وواحاتها وشواطئها.. تنوع فريد وثروة خالدة لا تنضب تمتع الناظرين .. في بيئة ساحرة حيث يعيش إنسان عربي طوَع الصعاب، ويصنع المعجزات ويصيغ للمستقبل قصة جديدة هي امتداد للماضي العريق.

يتضمن الدليل نبذة عن المناطق الإدارية والتنوع الحضاري والثقافي فيها مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم وعسير وحائل ونجران والحدود الشمالية، ومحافظة "حقل" التي تقع على الساحل الشمالي الشرقي لخليج العقبة، وتطل على ثلاث دول هي الأردن وفلسطين ومصر، ويتطرق لجزر فرسان التي تقع في الجنوب الشرقي للبحر الأحمر وتتميز بالشواطيء الخلابة والرمال البيضاء.

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ويضم الدليل معلومات قيمة عن جبل القارة، ووادي "وجَ"، وجزر أم القماري، ووادي لجب، وصخرة الفيل، وجزيرة الوصل، وبحيرة الأصفر، وغابة رغدان...، وغيرها من الأماكن الساحرة الخلابة على أرض المملكة.

ويمكن مطالعة الدليل عبر الرابط التالي: اضغط هنا