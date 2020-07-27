مدير الأمن العامّ يتفقد «الضبط الأمني بالشميسي» ويدشن مراكز أمنية جديدة

تفقَّد مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الواقع على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، والذي شارف على الانتهاء.

واستمع الحربي إلى شرح من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب عن المشروع، مبينًا أنه مشروع نموذجي وواجهة معمارية حضارية وبصرية للقادمين إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وسيسهم في تقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، ويشتمل على 16 مسارًا للمركبات، ومكاتب إدارية، ومسجد، ومبانٍ نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

عقب ذلك تفقد الفريق الحربي قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية، ودشن عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة، التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية، حيث أعلن انطلاقة مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق، تتمثل في مراكز قيادة أممن الطرق بالهدا، ودوريات أمن الطرق بالحديبية، ودوريات أمن الطرق بالكر، ومركز الضبط الأمني بالحديبية، ليبدأ فور التدشين رجال الأمن تنفيذ المهام الموكلة إليهم.