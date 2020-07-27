أمطار غزيرة على منطقة عسير

مصحوبة بالضباب..
شهدت منطقة عسير هطول أمطار متوسطة إلى غريزة على أجزاء واسعة منها.
وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب.
كما شملت تلك الحالة الجوية، محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة ومحايل والحرجة والأمواه وجنوب محافظة رجال ألمع ومركز الشعف ومركز «مربة» والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
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