بالصور.. حملات تفتيشية لمتابعة سوق العمل خلال إجازة العيد في الرياض

بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية المكثفة؛ لمتابعة سوق العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتحقق من مدى التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الجولات المتفرقة التي نفذها المفتشون باستخدام أجهزة التحقق من الهوية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مؤخرًا عن زيارة 220 محلًّا في عديد من المراكز التجارية المعروفة واغلاق 11 محلًّا، بالإضافة إلى رصد مخالفات أخرى وضبط تسرب العمالة المخالفة من المواقع.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع فئات المجتمع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق التطبيق الإلكتروني «معًا للرصد»، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث يتم التعامل الفوري معها من قبل المفتشين الميدانيين، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد وفق القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.