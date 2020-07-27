إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول بالجامعات لطلاب منطقة الرياض..  الثلاثاء

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير.

يأتي إعلان النتائج عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

Advertisements

وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهر يوم الخميس 16/12/1441هـ، ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرةً إلى استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تتهيأ للعام الدراسي الجديد بمعالجة المشاريع المدرسية المتعثرة