السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 299. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 15 حالة إلى 12 ألفا و905 أشخاص.

// انتهى //

07:54ت م

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سيئول 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و175 حالة.كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 299. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 15 حالة إلى 12 ألفا و905 أشخاص.// انتهى //07:54ت م0011

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