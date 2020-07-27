

الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم غد الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهرا من يوم الخميس 16/12/1441هـ.

ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

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07:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب منطقة الرياض الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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