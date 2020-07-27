السعودية اليوم / تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين



بكين 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن الصين رصدت حتى أمس 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

// انتهى //

07:04ت م

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بكين 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.وأوضحت اللجنة أن الصين رصدت حتى أمس 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //07:04ت م0009

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