السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 161 حالة وفاة



كانبيرا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس

إلى 77 وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.

أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابة تعافى منها 9170 شخصا.

// انتهى //

06:04ت م

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كانبيرا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية وست حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع عدد الوفيات في الولايةإلى 77 وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابة تعافى منها 9170 شخصا.// انتهى //06:04ت م0008

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