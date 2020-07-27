السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الاثنين , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.

//انتهى//

04:03ت م

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