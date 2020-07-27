الصين : القنصلية الأمريكية في تشنغدو أُغلقت صباح الاثنين المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية ،الإثنين، أن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).





وكانت الصين أمرت ،الجمعة الماضي، بإغلاق القنصلية ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون.

وشددت بكين، السبت، من إجراءات الأمن خارج مقر القنصلية، فيما يستعد موظفو القنصلية الأمريكية للرحيل بعد قرار الصين بإغلاقها ردا على خطوة مماثلة من واشنطن .

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قرارا بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن الأسبوع الماضي، ما دفع الصين للرد بالمثل.

وفاقم الإغلاق المتبادل للقنصليتين من تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وتجمع أفراد من الشرطة، من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور.

وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية ردا على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حتى مساء الجمعة الماضي لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي، إن القنصلية كانت "مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية".

وافتتحت القنصلية الأمريكية في تشنغدو عام 1985 وبها نحو مئتي موظف من بينهم 150 من المحليين وفقا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت. ولم يتضح بعد عدد الموظفين فيها حاليا بعد أن تم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين إن بعض الموظفين في القنصلية الأمريكية في تشنغدو "يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم" وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية. ولم يفصح عن الكيفية التي تسببوا بها في ذلك.

والجمعة، أعلنت واشنطن، توقيف 3 صينيين بتهمة الاحتيال للحصول على التأشيرة، فيما تحصنت سيدة بمبنى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو، فيما اعتبر امتدادا لحرب القنصليات بين البلدين.