محمد بن مسعود - الدمام - التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الشأن.. ولمدة 3 أشهر دون مقابل أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل. "الجوازات": اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين بالسعودية ذياب الشمري الخليج 365 2020-07-27 أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل. Advertisements 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 01:58 AM التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الشأن.. ولمدة 3 أشهر دون مقابل التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الشأن.. ولمدة 3 أشهر دون مقابل أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل. ، "الجوازات": اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين بالسعودية ،

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