شكرا لمتابعة خبر عن كوثر الأربش: مضت على المرأة سنوات من الجهل دون أن تشعر أبدًا بأنها عاطلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش الضوء على ما تعايشه المرأة بالمملكة اليوم، من تمكين.

وقالت الأربش إن النساء في عصر التمكين انقسموا لثلاث فئات، الأولى غير مستوعبة لمساحة التمكين المتاحة لها، ما زالت تدور في مساحة صغيرة، والثانية استفادت فعليًا بطرق عملية وحكيمة من هذه التغييرات الكبرى.

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وأشارت في مقالها بـ " الجزيرة " إلى أن الفئة الثالثة من النساء لم تتمكن من التفريق بين التمكين وبين البدائية، بدلاً من الاستفادة من تلك القرارات، وأصبحت تدعو للانفلات الكامل من المسؤولية تجاه نفسها والأسرة والمجتمع.

وتابعت: " لم يكن ينطبق مفهوم البطالة علينا، فمضت على المرأة سنوات من الجهل كمستهلكة وعبء على الأسرة دون أن تشعر أبدًا بأنها عاطلة ".

وأضفات:" نحن بحاجة لمنبر جديد، ينشر قيم ومفاهيم وأسس عالم لتمكين المرأة، ويحصنها من دعاة الانجراف نحو أي فكر متطرف ".