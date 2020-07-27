شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: شمس إنجازات المؤسس لا يحجبها حقد موسوس ولا كذب مدلّس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن الملك عبد العزيز رحمه الله، " صنع بعون الله هو ورجاله من أبناء هذا البلد أنجح وأعظم وحدة في العصر الحديث وقاتل وجاهد وخاض المعارك لتحقيق هذه الوحدة " .

وتابع: " ألّف القلوب ووحد الغايات وأرسى الأمن والإستقرار في دولة كبيرة مترامية الأطراف هي المملكة العربية السعودية وكل هذا قبل ظهور النفط " .

وأضاف: " شمس إنجازاته لا يحجب نورها حقد موسوس ولا كذب مدلّس ولا شتائم مفلس، أعزه الله ووفقه وأيده بنصره وآتاه ملكًا عظيمًا ومجدًا تليدًا يسر المحب ويغيظ الكاره،رحمه الله ورحم رجاله وجزاهم عنّا خيرًا وأعلى منزلتهم في الآخرة أكثر مما أعلاها في الدنيا، يعرف قدره كل خبير ولا يشتمه إلّا حقير ".