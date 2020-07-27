شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأمن العام: لا مكاتب أو شركات أو حملات خلال حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هدف الطوق الأمني حول المشاعر هو المحافظة على سلامة الحجاج. أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هدف الطوق الأمني حول المشاعر هو المحافظة على سلامة الحجاج. وأضاف في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه لن يكون هناك مكاتب ولا شركات ولا حملات خلال حج هذا العام.

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