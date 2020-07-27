أخبار السعودية اليوم.. «الزكاة والدخل» تضبط مخالفات لضريبة الـ15%.. و«حرس الحدود» يحبط تهريب مواد مخدرة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم؛ حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020م ، فيما أوضحت النيابة العامة، اشتراطات العمل وعقوبات المخالفات في الشركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وإلى التفاصيل:

خريطة إصابات كورونا: الهفوف والطائف والرياض في الصدارة.. و22 منطقة تقتصر على حالة واحدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 1968 إصابة، وجاءت الهفوف في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 208 إصابات جديدة، وحلّت

الطائف في المرتبة الثانية بـ195 حالة، والرياض ثالثة بـ126.

«إيداع» تعلن نقل الأسهم المجانية لمساهمي أرامكو

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، نقل الأسهم المجانية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) للمساهمين المستحقين، وأوضحت أنه تمَّ نقل الأسهم المجانية إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين بتاريخ 25 يوليو 2020.

«الزكاة والدخل»: ضبط 1058 مخالفة لضريبة الـ15%.. والدمام والرياض الأعلى

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة؛ للتأكد من التزام المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية بتطبيق النسبة المُحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري، وبلغ عدد الزيارات المُنفَذة خلال الأسبوع الماضي 4,190 زيارة تفتيشية، شملت عددًا من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط 1.058 مخالفة ضريبية.

حددتها النيابة العامة.. تعرّف على اشتراطات وعقوبات مخالفة العمل بشركات الحراسة الخاصة

أوضحت النيابة العامة، اشتراطات العمل وعقوبات المخالفات في الشركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، مشيرة إلى أنه يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحرّاس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم.

المملكة تخطف 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، 4 جوائز عالمية في ثاني مشاركة لها على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء EuPhO 2020 في دورته الرابعة، التي استضافتها رومانيا عن بُعد خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020.

هل تتطوع لإجراء تجارب علاج كورونا؟ استطلاع يُفجر عاصفة من الجدل

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دشن حساب «هاشتاق السعودية»، الذي يتابعه 10 ملايين شخص على تويتر، استطلاعًا لآراء المتابعين، حول «لو تم إنتاج لقاح سعودي لعلاج كورونا هل يمكن أن تتطوع للمشاركة في التجارب؟». هذا السؤال الذي تحول إلى مصدر لإثارة عاصفة من الجدل، نظرًا لتباين ردود الفعل حوله.

تجنبًا للغش.. ما هي الطريقة المُثْلَى لاختيار الأضحية؟.. وزارة الزراعة توضح

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاشترطات الصحية التي يجب على المواطنين والمقيمين في المملكة مراعاتها عند اختيار وشراء أضحية عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هناك 9 علامات مرئية يمكن ملاحظتها بالعين المجرد خلال ثوانٍ تساعد في تحديد الحالة الصحية للأضحية، موضحة أن هذه العلامات تتعلق بالوقوف والحركة والأنف والتنفس بصورة طبيعية والفم والجلد والعين والصوف.

الجوازات السعودية تكشف مواعيد العمل المتاح خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت المديرية العامة للجوازات، مواعيد عمل ومكاتب الجوازات بالمناطق والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه من يوم الجمعة الموافق 3 من ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الخميس 9 من ذي الحجة ستكون أوقات العمل بإدارة جوازات الرمال بمنطقة الرياض من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ضبط 196 شخصًا.. «حرس الحدود»: إحباط محاولة تهريب حشيش وقات وإمفيتامين وأفيون

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت - خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ ، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(18893) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(640295) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر.

العمل مستمر خلال العيد.. «التقاعد» تُودِع أكثر من 6,6 مليار ريال في حسابات عملائها

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020م والتي بلغت أكثر من 6,6 مليار ريال موزعة على أكثر من 1,2 مليون متقاعد ومستفيد.

وأوضحت أنها مستمرة في تقديم خدمتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك طيلة أيام الأسبوع عبر مركز الاتصال للعناية بالعملاء من خلال الرقمين 920014000 و8001248889، والذي تمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا فيما عدا يوم العيد، إذ سيكون إجازة رسمية للمركز.

بأكثر من 18492 موظفًا وعاملًا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لخطة موسم الحج

جنّدت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 18492 موظفًا وعاملًا لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في ظل جائحة كورونا، وقامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية إضافة إلى 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة موزعة توزيعًا جغرافيًا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر.

تعرّف على آلية تجديد جواز السفر وقيمة الرسوم عبر منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر، عبر «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية تجديد جواز السفر عبر المنصة، مضيفة أنه يمكن لأفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا بدون حجز موعد من خلال خدمة المواعيد، وفي حال تجاوز عمر أفراد الأسرة 21 عامًا، يتم تنفيذ الخدمة من خلال حسابهم الشخصي في منصة أبشر، وذلك وفقًا لما أعلنته منصة أبشر.