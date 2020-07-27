«منشآت» تشرح خطوات تأسيس وافتتاح محل لبيع الخضر والفواكه

شرحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خطوات وطريقة تأسيس وافتتاح متجر لبيع الخضر والفاكهة.

وشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسمًا توضيحيًّا استعرضت من خلاله الأداء الاقتصادي لنشاط الخضر والفاكهة، وجاء في تغريدتها «تفكر في مشروع محل خضار وفواكه؟.. خارطة الطريق بين يديك للدخول في النشاط.. #أسس_متجرك_للخضار..

#منشآت».

خطوات تأسيس متجر خضروات

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالتفصيل الخطوات التي يجب اتباعها لتأسيس وافتتاح متجر خضروات وفاكهة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتمثل في:

- دراسة واختيار الموقع المناسب للوصول للعملاء

- دراسة احتياج الحي ومعرفة المنافسين وعددهم

- استيفاء الاشتراطات والأوراق والتراخيص الحكومية سواء التنظيمية أو الصحية أو الرقابية

- شراء المعدات والأجهزة والمعدات الأساسية للمتجر

- الحصول على الضمان وتوقيع عقود صيانة الأجهزة

- تحديد الموردين والمزارع لشراء المنتجات

- شراء البضائع بشكل يومي لضمان جودة المنتج

- تخطيط المشتريات بناءً على طلب العملاء

- التنسيق وتقديم الخدمة

- ترتيب البضائع وتسويقها المنتجات وتوفير الخدمات المصاحبة اللازمة كخدمات توصيل الطلبات

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-توفير وسائل الدفع الإلكتروني

- التخلص من المنتجات التالفة والمنتهية الصلاحية

- رفع الإقرارات الضريبية والميزانية النوية للجهات المختصة

مزايا مشروع محل الخضروات

وعددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، مزايا الانخراط في تأسيس وافتتاح محلات الخضر والفاكهة، وذلك بناءً على إحصائيات السوق السعودي بشكل عام، موضحة أن هذه المميزات يمكن تلخيصها في التالي:

- تحقيق نسبة ربحية عالية للمنتجات وخصوصًا المنتجات الموسمية كالتمور

- طلب يومي مستمر من قبل المستهلك لمنتجات الخضار والفاكهة

- عدم وجود شركات مسيطرة على القطاع

- قلة عدد الأصناف الأساسية للخضار والفاكهة

- سرعة الدورة المالية لهذه المشروعات

- سهولة شراء البضائع وتسويقها

- تعدد الموردين والنوعيات

- قطاع مستهدف للتوطين

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