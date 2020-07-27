رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمستشفى بريدة لـ 26 سرير عزل

لاستقبال حالات كورونا الإيجابية والمشتبه فيها..
أعلن التجمع الصحي بالقصيم، رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي بزيادة السعة السريرية إلى 26 سرير عزل مجهزة لاستقبال الحالات الإيجابية ، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية بالمنطقة.
وأوضح التجمع الصحي، أن الزيادة شملت 8 أسرة للحالات الإيجابية المستقرة، و8 أسرة للحالات المشتبه بها المستقرة، و4 أسرة للحالات المؤكدة الحرجة، و4 أسرة مماثلة للحالات الحرجة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى زيادة كراسي عزل غرفة الانتظار إلى 14 كرسيّا.
وأكد التجمع الصحي، على أنه روعي في الزيادة أعلى درجات الحماية وسلامة المواطنين والمقيمين في توزيع الأسرة بما يتوافق مع معايير الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، بعد أن تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة على التعامل مع هذه الحالات.
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