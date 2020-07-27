مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالموقع ومنها توفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ، ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ، وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ وتقديم المشروبات في علب محكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل 3 ساعات.
وأكد الزهراني بأنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالإشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الالية التي تحددها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة: تفعيل إصدار طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.