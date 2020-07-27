أمانة جدة: تفعيل إصدار طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال عيد الأضحى

بدأت أمانة محافظة جدة في استقبال طلبات إصدار الذبح المؤقتة للمطابخ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، عن طريق بوابة الأمانة الإلكترونية وذلك بصورة مؤقتة خلال أيام العيد (10 - 11 - 12 - 13) مع الإلتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه يلزم لإصدار التصريح إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا ومنها رخصة وشهادات صحية سارية المفعول، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة.

مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالموقع ومنها توفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ، ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ، وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ وتقديم المشروبات في علب محكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل 3 ساعات.

وأكد الزهراني بأنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالإشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الالية التي تحددها.