السعودية اليوم / موزمبيق وزيمبابوي يحصلان على مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي



مابوتو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه مساعدات إنسانية إلى جمهوريتي موزمبيق وزيمبابوي، بهدف مساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس

وأفاد الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن ذلك في بيان له اليوم، أنه قدم لموزمبيق وزيمبابوي و10 بلدان أخرى واقعة بجنوب القارة الأفريقية مساعدات إنسانية بقيمة 74 مليون دولار أمريكي، بهدف مساعدة شعوبها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتغيرات المناخية الحادة التي ضربت تلك المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت الاتحاد الأوروبي النظر إلى أن موزمبيق وزيمبابوي ستتلقيان النصيب الأكبر من هذه المساعدات المخصصة إلى 12 دولة بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث ستحصلان على 17 مليون دولار أمريكي و 16 مليون دولار أمريكي لكل منهما على التوالي.

// انتهى //

04:02ت م

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مابوتو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه مساعدات إنسانية إلى جمهوريتي موزمبيق وزيمبابوي، بهدف مساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتغيرات المناخية الحادة.وأفاد الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن ذلك في بيان له اليوم، أنه قدم لموزمبيق وزيمبابوي و10 بلدان أخرى واقعة بجنوب القارة الأفريقية مساعدات إنسانية بقيمة 74 مليون دولار أمريكي، بهدف مساعدة شعوبها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتغيرات المناخية الحادة التي ضربت تلك المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.ولفت الاتحاد الأوروبي النظر إلى أن موزمبيق وزيمبابوي ستتلقيان النصيب الأكبر من هذه المساعدات المخصصة إلى 12 دولة بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث ستحصلان على 17 مليون دولار أمريكي و 16 مليون دولار أمريكي لكل منهما على التوالي.// انتهى //04:02ت م0241

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